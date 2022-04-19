شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التجزئة الجديدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة 3 منافذ جديدة للخضر والفاكهة لتوفيرها بأسعار مخفضة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومواجهة غلاء ورفع الأسعار.

وجاءت أسعار منفذ مبادره لا للغلاء بحي الطالبية لمحاربة الغلاء بأسعار تنافسيه أقل من سعر الجملة، سعر كيلو الطماطم بالمنفذ 9 جنيهات وسعر كيلو الفلفل 8 جنيهات وسعر كيلو الثوم 3 جنيهات وسعر كيلو التفاح المستورد الفاخر 17 جنيها وسعر كيلو البرتقال 3 جنيهات ونص.

وانشأت محافظة الجيزة 3 منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهه التجزئة بسعر الجملة وذلك بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومركز ومدينة الصف تضم باكيات لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة، بالاضافه الي منفذ البيع الكائن بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، كمرحلة أولى سوف يتم التوسع في إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين.