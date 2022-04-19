شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطيران الإسرائيلى يقصف أهدافا فى غزة وسماع انفجارات ضخمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وأضافت أن دوي انفجارات ضخمة سمع فى المنطقة.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسة غارات بعدد من الصواريخ على موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع.