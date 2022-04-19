شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا إعلان الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لإطلاق مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية"، تحت رعاية وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، تمهيدا لإعلان محافظة الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية.

وستعمل المبادرة على منع دخول الأكياس البلاستيكية للشواطئ، واستبدالها بالبدائل الآمنة، مع تحديد جدول زمنى لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية، أوتلك التى تخالف المواصفات القياسية، مع تنفيذ حملة مكثفة للتوعية بالمبادرة، التشديد على خطورة الأكياس البلاستيكية على البيئة والصحة العامة.

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‏وتتضمن المبادرة ايضا دعم إنتاج البدائل الآمنة، ودعم مصنعى الأكياس البلاستيكية، بالتكنولوجيات المختلفة اللازمة لتصنيع أكياس أخرى، بشرط تكون قابلة للتحلل العضوى الكامل، مع تحديد المراحل قصيرة الأجل وطويلة الأجل للمبادرة.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتى ضمن جهود وزارة البيئة فى القضاء على الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.، و منذ ايام عقد فرع الجهاز بالاسكندرية اجتماعا موسعا، مع مسئولى مبادرة "لا للاكياس البلاستيكية ، من جهات تنفيذية شعبية، وبعض منظمات المجتمع المدنى، منها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وكذلك مركز تكنولوجيا البلاستيك، التابع لوزارة الصناعة، وكذلك غرفة الصناعات البلاستيكية، التابعة للغرفة التجارية وبعض المتطوعيين من الشباب بالمجتمع المدنى.