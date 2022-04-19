شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء أمس الاثنين الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة العذراء مريم بعين شمس.

وجاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس نظيم راعي الكنيسة، وأعطى صاحب الغبطة كلمة العظة، حيث قدم الأب البطريرك التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم الشكر والتقدير للأب الراعي لمجهوداته في خدمة الكنيسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

وفى سياق متصل، ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة مار مرقس الرسول بالعبور.

وجاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، راعي الكنيسة، وتضمنت الصلاة الكلمة الروحية من صاحب النّيافة، الذي قدم التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم نيافته الشكر للأب الراعي على مجهوداته خلال الفترة الماضية في خدمة الرعية.



البطريرك إبراهيم إسحاق



المصلين فى الكنيسة



جانب من المصلين