شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء مليون و170 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و170 ألفا عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار وعدم تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأكدت وزارة الصحة، أن المبادرة تشمل جراحات "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة"، لافتا إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضافت أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.