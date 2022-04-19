محاضر وحرمان من الأسمدة.. تحذير عاجل من الزراعة بشأن حرق القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع اخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عقوبات المزارعين الممتنعين عن تسليم القمح، والحارقين للمحصول قبل تسليمه؛ إلى المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تعليقًا على إقدام عدد من المزارعين بمحافظة أسيوط، بإحراق محصول القمح قبل تسليمه؛ مما أثار الجدل حول الأسباب التي دفعتهم للتخلص منه في ظل أزمة نقص حاد في المحصول.

وقال الشناوي لمصراوي، إن العقوبات المقررة تتمثل في تحرير محضر إتلاف محاصيل لمن يحرق محصول القمح؛ وتكليف مديرية الزراعة بالتحقيق في الواقعة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري، بتوريد القمح إجباريًا هذا العام.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن المزارع الذي يمتنع عن التوريد سيتم حرمانه من الأسمدة المدعمة في عروة "موسم الصيف"، قائلا:"توريد سيكون بواقع 12 أردبًا للفدان".

وأشار إلى أن الوزارة حذرت مطلع موسم الزراعة وخلال فترات الموسم عبر مديريات الزراعة بالمحافظات بتطبيق عقوبات على المزارعين المخالفين، الذي لم يسلموا المحصول للدولة، مؤكدا أن الوزارة لديها أعداد كشوف بأسماء مزارعي القمح المسجلين بتوريد القمح سواء للحكومة أو للقطاع الخاص.

وتابع الشناوي: "يرجع السبب الرئيسي في حرق القمح يعود إلى عادة قديمة تدعي (فريك)، إلا أن المساحة محدودة للغاية ولا تؤثر في مساحة محافظة أسيوط".