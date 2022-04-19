افتتاح قاعة النسيج المصري في متحف الحضارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء اليوم، افتتاح قاعة النسيج المصري والتي تحكي للزائر تاريخ صناعة النسيج وأدواته على مر العصور المختلفة للحضارة المصرية بدءًا من عصر ماقبل التاريخ.

وتضم قاعة النسيج مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التى كانت تعرض بمتحف النسيج بشارع المعز، والتي يتم إعادة عرضها بقاعة النسيج بالمتحف القومي للحضارة، باستخدام أحدث أساليب تقنيات العرض الحديثة و نظام الإضاءة، وفتارين العرض الحديثة والمجهزة، بالإضافة الى وجود شاشات لعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى تحكي تاريخ النسيج المصري على مر العصور.

ومن أهم القطع المعروضة أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة المختلفة من العصر البطلمي والعصر القبطي والإسلامي والحديث، ومجموعة من النسيج الوبري والأقمشة المختلفة، بالإضافة إلى أدوات الغزل والنسج القديم، ونموذج لورشة نسيج ترجع للدولة الوسطى، وتمثال رئيس النساجين بالدولة القديمة، و مجموعة من التماثيل واللوحات التى تؤرخ الأزياء عبر العصور المختلفة بمصر القديمة، كما تم إثراء العرض المتحفي بمجموعة من النسيج التراثي والتقليدي لمصر والخاص بشمال وجنوب محافظة سيناء، وسيوة، والدلتا والصعيد، والنوبة، ومجموعة فريدة من الملابس التراثية والتقليدية للفلاحة والمرأه المصرية التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت وضع اللمسات النهائية لسيناريو العرض التي ستكون عليه القاعة، بجانب إضافة عدد من القطع الأثرية التي جرى جلبها من متاحف عديدة مثل الفن الإسلامي، ومحمد علي بالمنيل، كما انتهى العمل بوضع البطاقات التعريفية للقطع الأثرية.