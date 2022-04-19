رمال وأتربة.. الأرصاد: أجواء معتدلة على شمال البلاد وتحذير لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود نشاط للرياح الشمالية على شمال وجنوب الصعيد تعمل على انخفاض درجات الحرارة هناك حيث من المتوقع أن يسجل شمال الصعيد 30 درجة وجنوب الصعيد 35 درجة كما تعمل الرياح على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تستمر الأجواء معتدلة على شمال البلاد ولا يوجد أي تغيير جوهري في حالة الطقس".

ونصحت بعدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.