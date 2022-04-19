الزراعة تضخ كميات إضافية من السلع الغذائية.. وتطرح مستلزمات عيد الفطر الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفي لملوم، مدير التسويق بالزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إنه تقرر طرح كميات إضافية من السلع الغذائية وذلك لاستكمال ما تبقى من شهر رمضان الكريم، لتوافر السلع قبل قدوم عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن كافة المستلزمات الخاصة بعيد الفطر المبارك سوف يتم طرحها الأسبوع المقبل.

وأضاف "لملوم"، في تصريحات لمصراوي، أن زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة، يأتي بناءًا على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة، لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم، والدفع بمنتجات عيد الفطر بأسعار تنافسية.

وأكد مدير تسويق الزراعات المحمية، أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وذلك حرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وحصل "الخليج 365" على مستند يفيد بالكميات التي تم ضخها الفترة الماضية، وجاءت كالتالي:

- طماطم شيري: 2500 طن بسعر 10 جنيهات للكيلو.

- طماطم: 5 آلاف طن بسعر 10 جنيهات للكيلو.

- سكر ضخ 9500 طن بسعر 10 جنيهات للكيلو.

- لحم قطع: 800 جرام بـ 65 جنيهًا.

- لحم مفروم: ألفان طبق بحجم 800 جرام بسعر 55 جنيهًا.

- بيض أحمر: ألف طبق بسعر 53 جنيهًا.​