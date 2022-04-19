محافظة الجيزة تنشر فيديو يشرح الاشتراطات البنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يشرح الاشتراطات البنائية الجديدة لاستخراج التراخيص اللازمة قبل البناء بما يضمن عدم إزالة المخالفة.

وجاء في الفيديو: "بالنسبة للمدن يتم البناء على مساحة الأرض بالكامل في حال مساحتها 175م أو أقل مع الالتزام بالحد الأقصى للارتفاعات وفي حال قطعة الأرض أكبر من 175م2 وبحد أقصى 4200م2 للمبنى السكني يتم البناء على مساحة 70% فقط من مساحة الأرض مع الالتزام بالحد الأقصى للارتفاعات".

كما جاء في الفيديو:" يسمح ببناء دور أرضي و 4 طوابق بحد أقصى 16م، في حال الشارع بعرض أكبر من 12 متر، ويسمح ببناء دور أرضي و3 طوابق بحد أقصى 13م، في حال الشارع بعرض من 8 إلى 12 متر، ويسمح ببناء دور أرضي وطابقين بحد أقصى 10 متر والشارع بعرض أقل من 8 أمتار".