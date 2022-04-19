مصر تستقبل وفدًا من "روساتوم" لمتابعة تعاقدات الوقود النووي للمفاعل البحثي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والمشرف على مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، وفدًا من مؤسسة تفيل الروسية ومصنع "نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية" التابع لشركة "تفيل TVEL" للوقود النووي، والتابعين لمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية.

يأتي ذلك لمتابعة تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي وبعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم.

وبحسب بيان الهيئة، فإنه تم توقيع هذه العقود منذ عام 2017 والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030.

حضر اللقاء الدكتور عامر جلال عبدالعظيم مدير مصنع الوقود النووى بمجمع مفاعل مصر البحثي بأنشاص.

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد الروسي مصنع الوقود النووى بأنشاص، حيث استعرض مدير مصنع الوقود النووى للوفد الروسي مراحل الإنتاج والاختبارات الخاصة بالجودة.

وتم عقد اجتماعات مشتركة بين الوفد الروسي وفريق العمل المصري على مدار اليوم لمناقشة زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في المستقبل من خلال الاستفادة من خبرات الجانب الروسي في جودة الإنتاج ومراحل فحص وتصنيع وإنتاج الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني.

وتجدر الإشارة بأن مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية الروسي، يعد واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث في روسيا وخارجها. وهو يعمل من ضمن شركة "تفيل" للوقود التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية.

وتضم "تفيل" منشآت لإنتاج الوقود النووي كما أنها تشمل قطاع للبحث العلمي والتطوير. وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وتوفر الوقود لعدد 78 مفاعلًا لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعل بحثي على مستوى العالم.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة روساتوم الروسية لدعم برنامج المشروع النووي المصري باعتبار هيئة الطاقة الذرية المدرسة العلمية العريقة في مصر والتي تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى خبراتها في تصنيع الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني والذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلي المصري.