"اتحاد الغرف": توقعات حصة السياحة من الحج هذا العام 10 آلاف تأشيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور إبراهيم هلال، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، والجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، توقعاته بشأن حصة "السياحة" من عدد تأشيرات الحج لهذا العام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبا، وعقب الانتهاء من تحديد الأسعار، سيتم فتح باب التقدم أمام المواطنين إلكترونياً.

وأوضح هلال لمصراوي، أنه من المتوقع أن تكون حصة وزارة السياحة بين 9 و 10 آلاف تأشيرة، بعد أن كانت في الماضي قبل جائحة كورونا 36 ألف و500 تأشيرة بنسبة 45% من حصة مصر في الحج.

ويتوقع هلال، أن يبدأ أسعار الحج السياحي، للمستوى الاقتصادي من 100 ألف جنيه، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار التضامن -(الجمعيات)- منوهًا بأن أسباب ارتفاع الأسعار يأتي نظرًا لارتفاع أسعار الفنادق بالسعودية، والنقل، وزيادة سعر الدولار، وبالتبعية ارتفاع سعر الريال السعودي.

وأشار إلى أن أسعار السياحة ليس لها علاقة بحج التضامن -(الجمعيات)- كون السياحة تتميز دائمًا عن أي جهة أخرى تنظم الحج، من حيث وجود خدمات أعلى وإشراف على أعلى مستوى.

وعلى الصعيد السعودي، كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، مفاجأة بشأن حصة مصر من تأشيرات الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال القرشي في تصريح خاص لمصراوي: "لدينا معلومات تفيد بأن هناك دول ستعتذر عن حصتها المقررة من جانب المملكة، بشأن تنظيم موسم الحج لهذا العام، ومن الوارد أن تُمنح هذه الحصة إلى جمهورية مصر العربية".

وتناقش وزارة السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة، حصة الوزارة وآلية الاستعداد لتنظيم الموسم، وأسعار برامج ومستويات الحج والتي تشمل الاقتصادي وأربع وخمس نجوم.

وفتحت غرفة شركات السياحة المصرية، باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للحج، كلف الحكومة بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

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