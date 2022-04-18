شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيسبوك.

وفى سياق متصل، أصدر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، خطابًا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن سداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب، وربط سداد المصروفات بقبول ملفات الطلاب ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

وأوضح صندوق دعم المشروعات، أنه فى ضوء إعداد الصندوق تقريرا بما تم تنفيذه للعرض على السلطة المختصة فى شأن تحصيل مصروفات الصفوف الأولى كونه الجهة المسئولة عن التحصيل، ونظرًا لما تبين خلال المراجعة من عدم التزام بعض المدارس بتنفيذ تعليمات السلطة المختصة فى هذا الشأن وقبولهم الملفات الخاصة بالطلاب بدون سداد المصروفات المدرسية بالمخالفة للتعليمات الصادرة، تم تكليف المسئولين الماليين بالمديريات التعليمية بمراجعة موقف استلام ملفات الطلاب (الصفوف الأولي) بدون مصروفات لجميع المراحل من قبل المسئولين عن ذلك وموافاتنا بما تم اتخاذه مع المخالفين، وكذلك إجراءات التحصيل للعرض على السلطة المختصة فى هذا الشأن.