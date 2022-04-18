شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى بنغازى يستقبل أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى مطار بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قنصل مصر العام بالإنابة في بنغازي أحمد سلامة الهمشري، اليوم الاثنين، على رأس وفد من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي، أولى رحلات خطوط شركة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة الجوي إلى مطار بنينا الدولى في بنغازي.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن الرحلة المنتظمة تعد الأولى للشركة بين القاهرة وبنغازى بعد توقف دام ثماني سنوات.

وأضافت أن استئناف الشركة لرحلاتها يأتي في إطار تدعيم النقل الجوي بين الدولتين الشقيقتين لخدمة المواطنين من كلا البلدين وخدمة حركة السياحة والعمالة بينهما، خاصة أنه سيتم تسيير هذا الخط بواقع رحلة يوميًا في بادئ الأمر.

وأشار القنصل العام بالإنابة إلى المردود الإيجابي الكبير لعودة تشغيل هذا الخط والذي رحبت به قطاعات واسعة من أبناء الشعب الليبي، وكذا في أوساط الجالية المصرية المقيمة في ليبيا.