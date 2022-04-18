شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لخام برنت تقفز 3 دولارات إلى 114,76 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت العقود الآجلة لخام برنت، 3 دولارات إلى 114,76 دولار للبرميل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كما قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي، 2,7 دولار إلى 109,66 دولار للبرميل.

يذكر أن ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، قال إنه يجب أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إنه بعد ما يقرب من شهرين من الهجوم الروسى على أوكرانيا، بدأت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وحلفاؤها فى أوروبا التخطيط لعالم مختلف، لم يعد فيه هناك محاولة التعايش المشترك والتعاون مع روسيا، ولكن سعى بنشاط لعزلها وإضعافها، كاستراتيجية طويلة الأمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط يجرى وضعها داخل الناتو والاتحاد الأوروبى ووزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين، ونظرائهما فى أوروبا، من أجل وضع سياسات جديدة فى مختلف أنحاء العالم الغربى تجاه روسيا، وتشمل الدفاع والأموال والتجارة والدبلوماسية الدولية.