شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الليبي الجديد يطالب بإيقاف عدد من القرارات المخالفة للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الخارجية بالحكومة الليبية الجديدة حافظ قدور، بيانا وجهه إلى جميع الإدارات والمكاتب في الداخل والسفارات والبعثات القنصلية الليبية في الخارج، يطالبهم بإيقاف أية قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية بتاريخ 1 مارس 2022.

وأوضح البيان، أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم وزارة الخارجية بالداخل والخارج، وبناء على ما ورد من معلومات بخصوص صدور قرارات عن الحكومة السابقة تخالف القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

يشار إلى أن وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، كان قد وجه رسالة إلى وزير الخارجية دعاه إلى الإيعاز بإيقاف كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتمكين وتعيين ملاحق عمالية (ملحقين ومساعدي ملحقين) تم إيفادهم للهمل بالخارج خلال الفترة المذكورة.