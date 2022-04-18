شكرا لقرائتكم خبر عن "منظور عائلى".. مشروع تخرج لطلاب إعلام يهدف لنشر الوعى الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب قسم الاعلان بكلية الاعلام بأحد الجامعات الخاصة عبر خدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365" فكرة مشروع تخرجهم تحت عنوان حملة "منظور عائلي"، التي تهدف إلى زيادة الوعي عن طرق الأبوة والأمومة الصحية وتجنب اي أذي قد يأتي من طرق التربية التي عادةً ما تضر الطفل نفسيًا وجسديًا.

‏‎ويضم مشروع التخرج الطلاب ماڤي عماد، وآدم خالد، و ساندي شنودة ، الذى يهدف لنشر الوعي بين الأهل أن بعض الطرق التربوية تترك إثرا سلبيا لدى الطفل، وكيف أن بإمكانهم تجنب مثل هذه الآثار عن طريق التعامل مع أولادهم بطريقة أكثر صحية وإيجابية.

‏‎اختار الطلاب "انظر من نظرتي" شعارًا للحملة؛ لأنه يعبر عن مدى أهمية النظر من منظور الطفل لفهم متطلباته والنجاح في تربيته في بيئة صحية تساهم في نشأته ليكون شخص سوى وصحي.

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المشروع

من أهم النقاط التي تهدف اليها الحملة بالإضافة إلى التوعية عن وجود الكثير من الطرق التربوية التي تضر الطفل، هي نشر الوعي عن الطرق الصحيحة التي ستضع حدًا للأثار السلبية الناتجة من الطرق الآخرى، التي في بعض الأحيان تظل في و مع الطفل حتى يصبح أبًا هو الآخر، أو تصبح أمًا هي الاخرى.

بالإضافة الي ذلك، الحملة تهدف إلى إيجاد حلول العوائق والمشاكل التى تواجه الأهل عندما يريدون تعلم طرق أفضل للتعامل مع ابنائهم، لتوطيد العلاقة بين الأهل والأبناء وخلق بيئة صحية يزدهرون فيها سويًا.

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