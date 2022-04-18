بحقيبة عمليات متنقلة.. كواليس سقوط مسجل خطر انتحل صفقة طبيب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة انتحال عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة له معلومات جنائية صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية.

بمواجهته أقر بانتحاله صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.