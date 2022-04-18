السيطرة على حريق شقة بالشيخ زايد.. والمعاينة ترجح: ماس كهربائي السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ في وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن المستقبل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مأمور القسم.

تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق في العقار رقم 202 بالحي الثاني عشر، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، ورجحت المعاينة نشوب الحريق إثر ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.