"معلومات الوزراء": ميناء 6 أكتوبر الجاف الأول من نوعه بمصر ضمن المشروعات الصديقة للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ميناء 6 أكتوبر الجاف يعتبر الأول من نوعه في مصر ضمن المشروعات الصديقة للبيئة، ويُقام على مساحة 400 فدان في مدينة 6 أكتوبر، بتمويلات تصل إلى 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 100 مليون دولار تكلفة استثمارية للمشروع.

جاء ذلك في "الفيديو جرافيك" الذي نشره مركز المعلومات، اليوم، حول ميناء 6 أكتوبر الجاف، الفائز بجائزة "IJ Global" كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأحد أول المشروعات الصديقة للبيئة، والتي يتبناها ويمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء"، والذي يستهدف مساعدة المدن وتحويل 100 مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024، بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، للتغلب على التحديات البيئية وتداعيات تغير المناخ.

جدير بالذكر أن الميناء الجاف هو "مساحة مُخصصة لاستقبال البضائع كما هو الحال في الموانئ البحرية، سواء المُستوردة لصالح المصانع أو وارداتها للخارج، ويتوافر في هذه الموانئ دوائر جمركية؛ لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن، وشحن للبضائع".