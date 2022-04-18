"علوم البحار" يحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات "SCImago" لعام 2022



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا حمودة، تقدم المعهد في جميع مؤشرات تصنيف "SCImago" لعام 2022.

وأشار حمودة، في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، إلى حصول المعهد في مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا.

وكشف عن تقدم المعهد في مؤشر الأداء البحثي على المستوى الدولي، حيث حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضي 398 في تصنيف "SCImago" لعام 2021، كما احتل المعهد هذا العام المركز الخامس محليًا بعد (الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية، وجامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس) مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2021 بتصنيف "SCImago".

وفيما يتعلق بالأداء العام لكافة المجالات دوليًّا، لفت إلى حصول المعهد على المركز 647 عالميًا للعام 2022 طبقًا لتصنيف "SCImago" مقارنة بالمركز 759 العام الماضي، حيث تقدم المعهد 112 مركزًا على المستوى الدولي هذا العام 2022 طبقًا لمؤشر "SCImago" لتصنيف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على مستوى العالم.

وقال إن المعهد حصل كذلك على المركز الـ 14 من بين 58 مؤسسة حكومية وجامعية وشركة لهذا العام، مقارنة بالمركز 23 بين 48 مؤسسة العام الماضي، كما حقق المعهد المركز الثالث بين المؤسسات البحثية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد المركز القومي للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية.

وفي مجال القطاع الحكومي، أكد احتلال المعهد المركز الثاني بعد المركز القومي للبحوث مقارنة بالمركز الثالث عام 2021.

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انضم لأول مرة لتصنيف "SCImago" عام 2021، حيث إن المعهد كان يحتل الترتيب 2400 عام 2020 على المستوى الدولي في ذلك الوقت.

يذكر أن "SCImago" هو تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية يستخدم مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الأداء البحثي، والابتكار، والتأثير المجتمعي، المقاس من خلال ظهورها على الويب.