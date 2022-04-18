نائب بالتنسيقية يطالب بتحويل مخالفات الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

وجه محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزى للمحاسبات، على المجهود الكبير فى إعداد التوصيات والملاحظات علىت التقرير الختامى للموازنة العامه للدولة,

وقال فى الجلسه العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، والتى تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021، أن هناك ملاحظات كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2016 ولم يتم تلافى تلك المخالفات فى الهيئات المختلفة، ولم تقوم الحكومة بإحالة المسئولين ومجالس إدارة تلك الهيئات، للجهات القضائية وفقا للماده 5 من القانون 61 لسنة 1963.

وأوضح "إسماعيل"، أن الوزير المختص عن الهيئة عليه تحويل المخالفات إلى النيابة الإدارية.

وتابع "نائب التنسيقية" أن عدم الإستفادة من بعض المشروعات الاستثمارية يرجع لأسباب فنية، كما أن الخسائر التى لحقت بالمشروعات الاستثمارية جاءت بسبب عدم متابعة تلك المشروعات أو أعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء فيها ومثال ذلك "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى"، فى 10 محافظات بلغت الآثار المالية الناجمة عن تأخر المشروعات بقيمه 9.9 مليار جنيه.

وطالب الحكومة بالتفكير داخل الصندوق أولا حيث أن الديون المستحقة لها لدى الغير تتزايد عاما بعد عاما، فقد كانت ٢٢٦ مليار جنيه عام ٢٠١٦ ووصلت إلى ٤٦٥ مليار جنيه العام الحالى مما يمثل ٩٩ % من العجز النقدي.

وطالب الحكومة، بتلافى تلك الملاحظات و الرد على المجلس بما تم من إجراءات.

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