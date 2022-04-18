شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالسعودية يكشف كيفية إلغاء بلاغات التغيب عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه من أكثر المشاكل التى كانت تواجه أبناء الجالية المصرية بالسعودية هى بلاغات التغيب عن العمل، وكيفية إلغائها، وبلاغات التغيب الكيدية، ولكن من منطلق حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه صاحب العمل والعامل، وتقديم أفضل الخدمات لهما، وحيث تم إيجاد صلاحيات لتنفيذ هذه الخدمات للرجوع لها وقت الحاجة فيما يرد لفروع الوزارة من متطلبات متعلقة بتسجيل بلاغات التغيب وإلغائها.

وأفاد حنفى، أن الضوابط التى يجب مراعاتها عند إلغاء بلاغ التغيب عن العمل: وجود مشكلة تقنية منعت صاحب العمل من إلغاء بلاغ التغيب خلال المدة المسموحة، إذا رغب صاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل عن أحد مكفوليه بعد مضى 20 يوما من تاريخ البلاغ، عليه أن يقدم صاحب العمل طلب مصدق من الغرفة التجارية، كما يتعهد صاحب العمل فى طلبه بالإلغاء بسداد المقابل المالى المترتب على تجديد إقامة الوافد المعنى خلال 10 أيام من تاريخ الإلغاء، ألا يكون الوافد المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه تم ضبطه وإيداعه فى إحدى إدارات الترحيل، وأن لا يكون العامل المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه قد تم تسجيل بلاغ تغيب عليه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

واختتم حنفى أن بلاغ التغيب عن العمل يعتبر كيديا فى الحالات التالية:-

-- تقديم الوافد ما يثبت وجوده على رأس العمل فى نفس يوم البلاغ أو بعده، أو إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة أثناء البلاغ.

-- وجود دعوى مرفوعة من الوافد فى برنامج (ودي) ضد المنشأة وثبت تبلغ صاحب العمل بها قبل البلاغ.

-- إذا كان البلاغ مربوط فى إنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بحكم قضائي.

-- وقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي.

-- وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء أى قضية عمالية منظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي.

-- وقوع بلاغ التغيب عن العمل بعد منح الوافد تأشيرة الخروج النهائى وخلال 60 يوما قام صاحب العمل بإلغائها. وتسجيل البلاغ على الوافد ويشترط فى ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة.