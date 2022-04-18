شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع حصاد القمح فى بعض محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موسم حصاد القمح ويتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية حول الحصاد وتوريد المحصول لوزارة التموين، كما يوجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوازة، إن محافظات الفيوم وسوهاج والمنيا وأسوان شهدت اليوم حصاد محصول القمح وتوريده لوزارة التموين.

كما شهدت العديد من المحافظات ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل عملية التوريد وتقاضي الثمن فورا.

من جانبه، قال محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، إن موسم حصاد القمح لعام 2022م بدأ في بعض المناطق التابعة للقطاع بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وأضاف "عبدالعال" أنه سيتم توريد محصول القمح بحد أدنى 12 إردب / فدان للشركة المصرية القابضة الصوامع بمركز تجميع بالمواقع التخزينية لها بالعالمية سمسطا وسليم العالمية علي مستوي بني سويف وكذلك شون البنك الزراعي المصري المنتشرة بالقري المحيطة بالمنطقة.