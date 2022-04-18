"ردع لكل من يقتدي بك".. رسالة نارية لقاضي حنين حسام قبل حبسها (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصوير - نادر نبيل:

وجه المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رسائل قوية مؤثرة، قبيل النطق بالحكم على فتاة "التيك توك" حنين حسام، في قضية الاتجار بالبشر قائلا:"المحكمة أخذتك بقسط من الرأفة نظرًا لحداثة سنك، عسى يكون ما حدث درسًا لك، وردع لكل من يريد أن تكوني قدوة له في هذا العمل المشين، ورسالة لكل أب كُل يراعي أبنائه.. فكلكم رَاعٍ، وكلكم مسؤول عن رعايته.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قضت بمُعاقبة حنين حسام في القضية المعروفة بـ"الإتجار بالبشر"، بالسجن 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.