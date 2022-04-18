دفاع حنين حسام: موكلتي قضت 21 شهرًا من العقوبة وستعود لدراستها قريبًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال حسين البقار دفاع فتاة التيك توك "حنين حسام"، إن موكلته وأهلها راضين عن حكم المحكمة بتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن حكم المحكمة بث الطمأنينة في نفوس أسرة حنين حسام.

وأضاف "البقار"، خلال بث مباشر لـ "الخليج 365"، أن "حنين"، أمضت تقريبا 21 شهرًا داخل محبسها، ما يعني إنها قضت أكثر من نصف المدة، وتخرج في أقرب عفو، وخلال شهور قليلة سوف تعود لدراستها، مؤكدًا أن المحكمة راعت حداثة سنها، وعاقبت باقي المتهمين بالسجن لمدة 6 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قضت بمُعاقبة حنين حسام في القضية المعروفة بـ"الإتجار بالبشر"، بالسجن 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.