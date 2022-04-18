تفحم محتويات محل في بولاق الدكرور دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حاصر رجال الدفاع المدني بالجيزة نيرنا محل بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع أبو بكر الصديق من همفرس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيا بمحيط الحريق، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق التهم محتويات محل تجاري دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.