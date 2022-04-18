كسر ماسورة وتسرب غاز في 3 مناطق بالجيزة دون خسائر في الأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية سكان العمرانية الغربية من خطر القاتل الصامت، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بكسر ماسورة غاز بشارع عبدالرازق حنفي العمرانية الغربية.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ تنسيقا مع طوارئ الغاز، وتم الإصلاح دون إصابات أو خطورة.

في سياق متصل، وقع تسرب للغاز من شقة بالعقار رقم 73 شارع النزهة من ترعة زنين بولاق وآخر بشارع جمال سالم من شارع مصدق بالدقي وتم الإصلاح دون خسائر في الأرواح.