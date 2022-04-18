برلماني: تقرير المركزي للمحاسبات عن موزانة الدولة أفضل حساب للحكومة سياسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

هاجم عبد العليم دواد عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه لو أرد المجلس محاسبة الحكومة سياسيًا، لن يجد أكثر مما وجده من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، متابعا:"رضينا بالمر والمر مش راضي بينا".

وأضاف خلال الجلسة العامة، الاثنين، أن الثوابت البرلمانية أكدت أن المركزي للمحاسبات يعاون السلطة في أداء دورها، ولا أتصور أن يكون هناك إهمال بهذا الشكل، موضحا بأن هناك قرض للمترو تمت إساءة استخدامه، أدى إلى تكبيد ميزانية الدولة 131 مليون لعدم استخدامه، فهل هذا يعقل؟.

وأوضح عبد العليم داود:"الطفل بيتولد اليوم وعليه 50 ألف جنيه، تكلفه قروض الحكومة".