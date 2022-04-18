"يظهر مدى وحدة الوطن".. رئيس "الشيوخ" يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني و بطريك الكرازة المرقسية جاء فيها :

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ،...

يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية باسمي وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة التي يحتفل بها المصريون جميعاً لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن، متمنين لقداستكم ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج، موفور الصحة، ودوام السعادة وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركات.