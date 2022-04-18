6 أيام.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة عيد العمال وعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1426 لسنة 2022 بشأن إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.

ونص القرار على أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل عام 2022 حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو عام 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.