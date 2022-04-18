جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 محاولة تهريب عدد من أقراص عقار الترامادول المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 802 اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من فرنسا.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود أشرطة دوائية، وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 950 قرصًا من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.