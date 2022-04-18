جبالي مازحًا النواب: لازم ندي جهة اليسار حقهم ونلغي الإجازات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

مازح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، قائلًا: "لازم ندي من يجلسون جهة اليسار حقهم في الحديث حتى تكتمل الديمقراطية".

ووجه رئيس البرلمان، رسالة طمأنة للنواب الذين لم يتحدثوا، مداعبًا إياهم: من لم يتحدث اليوم سيتحدث غدًا.. هنلغي الإجازات ونكمل".

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهدت أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021، مطالب برلمانية بوضع حد للتوسع في الاقتراض سواء في الداخل أو الخارج.

وفي هذا الصدد حذر النائب محمد بداروي، عضو مجلس النواب، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبًا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي.