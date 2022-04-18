وزير الري يتفقد محطة الأبحاث التابعة لمركز بحوث المياه بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، محطة أبحاث وادي النطرون التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بمحافظة البحيرة، حيث تم استعراض التطبيقات البحثية المنفذة في مجال استخدام المياه عالية الملوحة في ري المحاصيل، والتطبيقات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجتها في الري، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

كما تم خلال الزيارة تفقد التجارب الخاصة باستخدام طرق ري مختلفة وحساب تأثيرها على استهلاك المحاصيل المختلفة لتحديد الأسلوب الأمثل لنظام الري بالرشح تحت السطحي بالمناطق الصحراوية للعمل على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزير الري أنه في إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها، فإن الوزارة تدعم دور ومكانة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى الطفرة الكبيرة التي حققها مركز بحوث المياه خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا في علوم المياه، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

ولفت إلى الدور البحثى المها الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه، ودعمه لوزارة الري من خلال الدراسات والأبحاث التي يعدها، والتي تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة، حيث يعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي، ووحدة البحوث الاستراتيجية.

يذكر أن محطة أبحاث وادي النطرون مقامة على مساحة 120 فدانا، ويوجد بها 4 آبار مياه جوفية ومحطة أرصاد جوية، وقد تم إنشاؤها بغرض إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالاستهلاك المائي للمحاصيل في الأراضي الرملية، وتقييم الأسلوب الأمثل لنظم الري، واستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية في إدارة وتشغيل نظم الري، واستخدام المياه عالية الملوحة في الري وتقييم هذه التجارب بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، كما تم مؤخرا تنفيذ أعمال تحديث للمحطة، وتركيب نظام لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الري والآبار الجوفية بالمحطة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الصيانة الدورية.

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