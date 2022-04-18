"أدباء مصر" يصدقون على انتخاب حمدي سليمان أمينا عاما لمؤتمرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

صدقت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر على محضر اجتماع الجلسة الثانية، التي انتهت إلى فوز الدكتور حمدي سليمان بمقعد أمين عام المؤتمر.

وأعلنت الأمانة العامة للمؤتمر صحة إجراءات انتخاب الأمين العام للمؤتمر، مؤكدة أن كل ما أثير حول عدم قانونية هذه الإجراءات لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى احترامها أحكام القضاء، الذي لجأت إليه عضو الأمانة الشاعرة هبة عبد الوهاب، طاعنة في سلامة الإجراءات، ولم يبت في الأمر بعد.

وقالت الأمانة في بيان لها عقب الاجتماع الأخير، الذي عقد بقصر ثقافة الجيزة برئاسة الأمين العام للمؤتمر حمدي سليمان، وحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية المشرف على الإدارة العامة للثقافة العامة: رغم الثقة الكاملة في سلامة إجراءات انتخاب الأمين العام للمؤتمر، فسوف تستجيب لأحكام القضاء في حال صدور حكم بأحقية الشاكية بمنصب الأمين العام للمؤتمر.

وقالت الأمانة في بيانها: إن جميع الأعضاء توافقوا قبل إجراء الانتخابات على الأخذ بنسبة الأغلبية ١+٥٠ وهو ما أقره الجميع دون اعتراض من أحد، ولذا فإن الأمانة تثق في صحة كل ما تم اتخاذه من إجراءات.

كما ثمنت الأمانة أيضا دور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ومسئولي الهيئة العامة لقصور الثقافة لما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاح المؤتمر، مؤكدة اعتزازها بالشاعر مسعود شومان كقيمة أدبية وإدارية كبيرة تضيف الكثير إلى المؤتمر.

وأكدت الأمانة حرص جميع أعضائها على استكمال مسيرة أدباء مصر وتقديم دورة تليق بمصر وأدباءها.

وثمنت أمانة المؤتمر الجهود المخلصة الداعمة لعودة انعقاد المؤتمر بعد فترة التوقف العصيبة إثر جائحة كورونا، داعية الجميع إلى التكاتف للخروج بالمؤتمر في أفضل صورة تليق بمصر وأدبائها.

