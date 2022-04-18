وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط مع اليونان والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتا إلى أن لقاء اليوم بمثابة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون مع البنك، الذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي؛ لبحث عدد من المشروعات الهامة من بينها الربط مع اليونان، وزيادة قدرة الربط مع الأردن، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات؛ لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية، لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الدولي.

وأوضح أن الدولة نفذت إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي قوية في قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء، من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية.

وأكد شاكر توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، معربا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الدولي وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال الهيدروجين الأخضر بصفة خاصة وفي مختلف مجالات الطاقة بصفة عامة.

ولفت إلى أن مصر تسعى أن تكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، ومنها الربط الكهربائي مع اليونان، والذي يعزز التعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين، والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظى باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به.

وشدد على أن خط الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل أنواعها؛ لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.