توريد القمح.. توجيه مهم من وزير الزراعة بشأن حصاد الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين بشأن حصاد القمح لعام 2022، وتشجيعهم على توريد المحصول.

وبحسب بيان اليوم، يتابع الوزير، قيادات الوزارة المعنية، موسم حصاد القمح ويتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية حول الحصاد وتوريد المحصول لوزارة التموين.

من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوازة، إن محافظات الفيوم وسوهاج والمنيا وأسوان، شهدت اليوم حصادًا لمحصول القمح وتوريد المحصول لوزارة التموين.

كما شهدت العديد من المحافظات ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل عملية التوريد وتقاضي الثمن فورًا

وفي ذات السياق، صرح الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، بأن موسم حصاد القمح لعام 2022م بدأ في بعض المناطق التابعة للقطاع بمحافظتي بني سويف والمنيا

وأضاف عبدالعال، أنه سيتم توريد محصول القمح بحد أدنى 12 أردب/ فدان، للشركة المصرية القابضة الصوامع بمركز تجميع بالمواقع التخزينية لها بالعالمية سمسطا وسليم العالمية على مستوى بني سويف، وكذلك شون البنك الزراعي المصري المنتشرة بالقرى المحيطة بالمنطقة.