شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يعرض الشراكة مع "الكهرباء" فى مجال الربط والهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من البنك الدولى وذلك لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذى يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التى ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة .

واوضح شاكر فى بيان له اليوم، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الاخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولى عرضا تقديميا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تشمل عددا من الموضوعات الهامة من بينها الربط مع اليونان، وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن، بالإضافة إلى الهيدروجين الاخضر والخطوات الخاصة بالانبعاثات الكربونية.

واشار شاكر إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 فى تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التى كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية لاسيما فى قطاع الطاقة فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهى خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسى فى التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التى تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الدولي

بالإضافة إلى ذلك نفذت الدولة إجراءات إصلاح هيكلى وتشريعى قوية فى قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التى تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية فى قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية،

واكد شاكر على توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر ، معربا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الدولى وكافة شركاء التنمية فى دفع جهود الدولة فى مجال الطاقة المتجددة وفى مجال الهيدروجين الاخضر بصفة خاصة وفى مختلف مجالات الطاقة بصفة عامة.

وفى مجال الربط الكهربائى حيث تسعى مصر أن تكون مركز اقليمى لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائى بين مصر واليونان والذى يعزز التعاون الاستراتيجى الحالى بين الطرفين والذى يساعد بدوره فى الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة فى شبكات الطاقة للدولتين ويحظى باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به.

سوف يعمل ​خط الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية .

وفى نهاية اللقاء أكد وفد البنك الدولى على الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل انواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية فى مصر.