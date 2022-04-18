شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موقف سرفيس الوراق والكيت كات لميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة من خلال أجهزه حى جنوب الجيزة مجهوداتها لإخلاء موقف ميكروباص الوراق والكيت كات العشوائي والكائن أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد وتجهيز موقع بديل بموقف السرفيس بميدان الجيزة.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سعى المحافظة المستمر نحو استبدال مواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية واحداث بأخري حضارية للتسهيل على المواطنين.

وأضاف المحافظ أن منطقة موقف ميكروباصات الوراق والكيت كات والواقعة أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد عانت من الاختناقات المروريه مما استدعى التدخل السريع لنقلها إلى موقف السرفيس بميدان الجيزة والذى تم تطويره فى الفترة الأخيرة لينضم إلى مواقف السرفيس الحضارية التى عملت المحافظة على تطويرها و إنشاءها خلال الفترة الماضية مثل موقف المريوطية والشوربجى واخر فيصل وموقف شارع السودان فى خطوات هامة نحو القضاء على المواقف العشوائية واستيعاب كافة المركبات فى مواقف حضارية.