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بتحب الكنافة والحلويات فى رمضان.. تعرف على بدائلها الطبيعية لتجنب خطورتها

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القاهرة - سامية سيد - يواصل تلفزيون الخليج 365 تقديم برنامج فطارك صحى، ويستضيف فى حلقة اليوم الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ويتطرق إلى أضرار تنازل  الكنافة والحلويات فى رمضان.. وما هى البدائل المتاحة لهم.

 

وقال الدكتور حسن حسونة إن هناك بعض الأطعمة التى يجب تناولها أو الإكثار من تناولها مثل الحلويات موضحا أن ذلك لا يعنى أن يمنع الصائم من تناول الكنافة والقطايف، ولكن أيضا يمكن أن يتناول قمر الدين لأن يتم تصنيعه من المشمش الجاف الذى يحتوى على نسبة عالية من فيتامين A قد تصل إلى 2600 وحدة ويحتوى على الألياف ويكون مشبع .

 

وتابع الدكتور حسن حسونة ، أن الزبيب يحتوى على حديد يصل إلى 2.6 كما يحتوى على بروتين يصل إلى 2.5 ، ويحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يتوافر فى أغلب المشروبات الرمضانية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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