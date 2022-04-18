شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بمراجعة موقف استلام ملفات الصفوف الأولى بدون مصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، خطاباً هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن سداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولي مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب، وربط سداد المصروفات بقبول ملفات الطلاب ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

وأوضح صندوق دعم المشروعات، أنه فى ضوء إعداد الصندوق تقريرا بما تم تنفيذه للعرض علي السلطة المختصة في شأن تحصيل مصروفات الصفوف الأولي كونه الجهة المسئولة عن التحصيل، ونظراً لما تبين خلال المراجعة من عدم التزام بعض المدارس بتنفيذ تعليمات السلطة المختصة في هذا الشأن وقبولهم الملفات الخاصة بالطلاب بدون سداد المصروفات المدرسية بالمخالفة للتعليمات الصادرة، تم تكليف المسئولين الماليين بالمديريات التعليمية بمراجعة موقف استلام ملفات الطلاب (الصفوف الأولي) بدون مصروفات لجميع المراحل من قبل المسئوليين عن ذلك وموافاتنا بما تم اتخاذه مع المخالفين، وكذلك إجراءات التحصيل للعرض علي السلطة المختصة في هذا الشأن.