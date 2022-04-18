شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم يوما حقليا لتوعية المزارعين وحثهم على توريد القمح بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الوزارة والمحافظة يوم حقلي موسع بأحد الحقول الاسترشادية في قرية فرنسيس مركز بنها لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية على اهتمام المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح بإعتباره عاما استثنائيا كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم علي توريد القمح بالحقول بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الارشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوي المعتمده وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة

أكد المحافظ للمزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

من ناحيته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية والتواجد مع المزراعين على أرض الواقع تم توعية مزارعي القمح منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول وأوضح أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة في الزراعة.

أضاف أن هناك تكليفات لكافة اجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

من جانبهم أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.