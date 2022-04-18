شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة المسار الدستورى الليبى: حققنا تفاهمات عدة فى اجتماعات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عضو لجنة المسار الدستوري، شعبان أبو ستة، اليوم الاثنين، رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، متوجها بالشكر والتقدير للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربا عن أمله في عقد جلسة المشاورات المقبلة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن اجتماعات القاهرة أنجزت الكثير والكثير لصالح ليبيا.

وأكد "أبو ستة" في كلمته بختام اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة على تحقيق تفاهمات في كثير من النقاط، مشددا على أن المجتمعين يريدون مخرج لأزمة ليبيا، متعهدا بالعمل المشترك لتذليل كل الصعاب، والوصول للهدف المنشود.

بدوره، أشاد عضو مجلس النواب الليبي، عضو لجنة المسار الدستوري، النائب سليمان الفقيه، الاثنين، بدور الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن مصر دوما تدعم مصالح الشعب الليبي واستقرار البلاد والذي سيكون فيه مصلحة للجميع.

وأكد الفقيه في كلمه له بختام اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة حرصهم على إنهاء المرحلة الانتقالية الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتوافق على الإطار الدستوري السليم والذي سيؤدي لمرحلة مستقرة وحياة كريمة تليق بأبناء الشعب الليبي وتلبي رغبة الملايين في إجراء انتخابات.

ولفت عضو البرلمان الليبي إلى أن الشعب الليبي حرم من الاستقرار والدستور في ظل ما وصفه بـ"هرمية الدولة" لفترة طويلة، مؤكدا حرصهم على تلبية طموحات وتطلعات الشعب الليبي، مضيفا "لجنة المسار الدستوري حريصة على الاستقرار، والوصول لانتخابات تبني نتائجها وتكون اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا".

وأوضح البرلماني الليبي في كلمته أن لجنة المسار الدستوري الليبي ستعقد جلسة طارئة بعد عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمنياته أن يتم التوصل فيها لنتائج يرغب بها جميع أبناء الشعب الليبي.