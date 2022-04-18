شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يقرر استمرار مد ساعات تشغيل خطوطه للثانية صباحا حتى انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة المترو استمرار مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا حتى انتهاء إجازة عيد الفطر تيسيرا على جمهور الركاب.

وقامت شركة المترو بمد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة منذ بداية شهر رمضان حتى الثانية صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.

ويلتقى خلال جداول مد ساعات التشغيل آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما يلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات الواحدة صباحا.

وتتضمن جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.