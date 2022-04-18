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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الأردن لتعزيز العلاقات بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الاردن. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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