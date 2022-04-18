شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الأردن لتعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الاردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.