شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقرر مد فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بنصف ساعة بدلا من 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف، مد فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك لتصبح نصف ساعة قبل الصلاة بدلا من 10 دقائق، وشددت الوزارة على أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.



وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة مراعاة الآتي فى صلاة عيد الفطر المبارك: وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة مراعاة الآتي فى صلاة عيد الفطر المبارك:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة ، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق أنه سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام.

وشدد جمعة على أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها.