شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحرارة تواصل الانخفاض حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة حيث من المتوقع بداية من غد الثلاثاء مزيد من الانخفاض تشهده كافة الأنحاء، وسط توقعات بأن يستمر هذا الانخفاض لنهاية الأسبوع وتصل خلاله درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 25 درجة والصغرى 14 درجة وذلك مع نهاية الأسبوع.





الاحتلال الإسرائيلى يحاصر المصلين بالمسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، من الدخول أو الخروج خلال فترة اقتحام المستوطنين، للحرم القدسي الشريف، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" المزعوم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات

تعويم سفينة "إيفر جرين" بعد شهر من جنوحها فى خليج تشيسابيك الأمريكى

قالت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية إن السلطات الأمريكية نجحت أخيرًا فى تعويم سفينة الحاويات "إيفر فورورد " من القاع الموحل لخليج تشيسابيك الأمريكى بعد أكثر من شهر من جنوحها.

وقالت إن السفينة مملوكة لشركة "إيفرجرين البحرية"، وهى نفس الشركة التى تمتلك سفينة "إيفرجيفن"، والتي جنحت وأغلقت قناة السويس لمدة أسبوع.

أوكرانيا تعلن مقتل 20 ألفا و600 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 20 ألفا و600 جندي روسي وتدمير 790 دبابة و167 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم الاثنين.

مستقبل بدون قهوة.. تقرير: أزمة المناخ تهدد 50% من مزارع البن فى العالم

تهدد أزمة المناخ جزءًا كبيرًا من محاصيل البن خلال السنوات القادمة، خاصة في أمريكا اللاتينية، ووفقا لدراسات مختلفة التى كانت آخرها التى نشرها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، والتى قالت إنه يمكن تقليل المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة البن بنسبة تزيد عن 50٪ على مستوى العالم في الثلاثين عامًا القادمة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي منتصف ليل الجمعة المقبل، وتحديداً فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجارى بالمغرب فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر غداً الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات.





"الدفاع الروسية": القوات الجوية دمرت 44 موقعا عسكريا فى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أنه تم تدمير 44 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز"ميج-29".

وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " لقد دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركزا للقيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".

المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوى التدريب على الامتحانات الإلكترونية

أتاحت المدارس الثانوى لطلاب الصف الأول الثانوى العام صباح اليوم، التدريب على الامتحانات الإلكترونية، حيث انتظم طلاب الأول الثانوى داخل المدارس للتدريب على الامتحانات الإلكترونية من خلال إتاحة أسئلة على أجهزة التابلت للطلاب للتعرف على طبيعة الاختبارات الإلكترونية وكيفية التعامل مع أسئلة الامتحان فيها.





الزمالك يفاوض رمضان صبحى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

محمد الشوربجي يواجه جويل مكين فى نهائي بطولة مانشستر للإسكواش

يخوض اليوم الاثنين، البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، منافسات الدور النهائي ببطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية، خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.