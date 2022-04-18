شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 11.5 جنيه
الفلفل البلدى 15 جنيها.
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
فاصوليا 12.5 جنيه
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
- وورق عنب 19 جنيها
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات
- برتقال بصرة 7 جنيهات
- برتقال بلدى 5 جنيهات
- الفراولة 13 جنيها.