شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح 3 منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الخطوات في مجال إتاحة السلع التموينية وضبط أسعار الخضراوات والفاكهة للتيسير علي المواطنين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع في إقامه منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد راشد أنّ المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

لافتا أنه تم أقامه 3 منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهه التجزئة بسعر الجملة وذلك بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومركز ومدينة الصف تضم باكيات لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة، بالاضافه الي منفذ البيع الكائن بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، كمرحلة أولى سوف يتم التوسع في إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.