شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تسلم 66 عقد عمل لذوى الهمم ببنى سويف في إطار "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة ببني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومحمد أنور مدير المديرية، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وأحمد معوض وكيل المديرية .

وقال الوزير في كلمته : " إن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

وأوضح الوزير ، أن المديرية قامت بتوفير 66 عقداً لذوى القدرات الخاصة داخل شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة ، للعمل داخلها ، بهدف دمجهم في المجتمع ليقوموا بدورهم فى بناء المجتمع وتحقيق تنميته يداً بيد مع غيرهم من الأصحاء .

وأضاف الوزير ، أننا نعيش اليوم داخل مجتمع واحد ، تحقيق صالحة يجب أن يكون هدفنا جميعاً ، خاصة فى ظل إطلاق القيادة السياسية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، حتى نحقق مجتمع مدنى يتصف بالقوة والصلابة والترابط ، وترك الكلمات البائسة التى تم تصديرها للمجتمع من خارجه والتي لا تتناسب مع ثقافتنا ولا معتقداتنا الدينية أو الاجتماعية .

بدوره أشار مدير المديرية ، إلى أن المديرية قامت فى مجال رعاية ذوي القدرات بتسجيل 140 قادر باختلاف ، وتم توفير فرص عمل لائقة لـ 66 منهم داخل شركات القطاع الخاص والاستثماري حتى يحيوا حياة كريمة ، بعد دمجهم داخل المجتمع ، مقدماً الشكر والتقدير لفريق عمل المديرية على الجهود المبذولة فى هذا الملف المهم ، ولكل الشركات التى قدمت تلك الفرص لأبنائنا القادرون باختلاف .